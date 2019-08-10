Вторая лига: Верес одолел Чайку, Нива В уступила Подолью, Кристалл оказался сильнее Черноморца-2

Состоялись первые матчи третьего тура Второй лиги Украины.
Вторая лига, третий тур
Подолье – Нива В – 2:1
Голы: Гайдаш, 59, Липовуз, 90+3 – Загорулько, 62
Кристалл – Черноморец-2 – 2:0
Голы: Цой, 43, Гливо, 48
Верес – Чайка – 1:0
Гол: Ховбоша, 61
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Подолье и винницкая Нива обменялись голами во втором тайме и казалось, что матч завершится вничью. Однако перед финальным свистком хозяева все же сумели дожать соперника.
Черноморец-2 не создал особых проблем Кристаллу, поэтому херсонцы легко победили, забив 2 мяча.
Единственный гол в матче Верес – Чайка подарил хозяевам три очка.
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