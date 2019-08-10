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Друга ліга: Верес здолав Чайку, Нива В поступилась Поділлю, Кристал виявився сильнішим за Чорноморець-2

20:30 262 Читать на русском
Друга ліга: Верес здолав Чайку, Нива В поступилась Поділлю, Кристал виявився сильнішим за Чорноморець-2
Верес переграв Чайку / Фото ФК Верес

Відбулись перші матчі третього туру Другої ліги України.

Друга ліга, третій тур

Поділля – Нива В – 2:1

Голи: Гайдаш, 59, Ліповуз, 90+3 – Загорулько, 62

Кристал – Чорноморець-2 – 2:0

Голи: Цой, 43, Гливо,48

Верес – Чайка – 1:0

Гол: Ховбоша, 61

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Поділля та вінницька Нива обмінялись голами у другому таймі та здавалось, що матч завершиться унічию. Проте перед фінальним свистком господарі все ж зуміли дотиснути суперника.

Чорноморець-2 не створив особливих проблем Кристалу, тому херсонці легко перемогли, забивши 2 м'ячі.

Єдиний гол у матчі Верес – Чайка подарував господарям три очки.

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Теги
Кристал Кристал Верес Верес Нива Вінниця Нива Вінниця Поділля Поділля Чорноморець-2 Чорноморець-2 Чайка Чайка Друга ліга
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