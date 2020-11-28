Состоялся перенесенный матч 10-го тура Второй лиги между Никополем и Таврией-Симферополь. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Вторая лига, 10-й тур

Никополь – Таврия-Симферополь – 0:2

Голы: Бойко, 54, Соколан, 64

Никополь на домашнем стадионе принимал Таврию-Симферополь из Херсона. Гости были откровенными фаворитами встречи – это подтверждало и турнирное положение (2 место), и игра в первом тайме. Последняя, ​​к слову, была довольно эффектной, однако безголевой.

Вторая лига: Ужгород одержал вторую разгромную победу подряд, Чайка с невероятной серией приблизилась к группе лидеров

Ситуация изменилась во втором тайме, когда гостям все же удалось открыть счет. Это Бойко отличился головой после затяжного нашествия Таврии. Удвоил преимущество Соколан, когда на 64 минуте расстрелял голкипера Никополя. Хозяева не смогли ничем ответить, а финальный свисток зафиксировал уверенную победу херсонцев.

Таврия-Симферополь идет второй в группе Б с 23 очками, отставая от лидера Металла на 6 пунктов. Никополь завис над зоной вылета из 5 зачетными баллами.

Турнирная таблица Второй лиги