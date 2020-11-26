Вторая лига

Рубикон – Ужгород – 1:4

Голы: Тищенко, 78 – Скотаренко, 17, 62, Машталир, 70, 72

Оболонь-2 – Чайка – 0:2

Голы: Цебро, 34, Дарда, 77

Ужгород в прошлом туре разбил львовские Карпаты (5:0), а в этот раз от закарпатцев досталось Рубикону. Скотаренко и Машталир оформили по дублю, на который хозяева ответили лишь голом престижа от Тищенко.

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Чайка является едва ли не лучшей командой Лиги А в последние месяцы. Подопечные Александра Щербакова не проигрывали 8 матчей подряд и продолжили впечатляющую серию в поединке с Оболонь-2. Цебро и Дарда обеспечили уверенную победу над "пивоварами".

Ужгород (4 место) набрал 22 очка, опередив Карпаты Галич. Чайка приблизилась к группе лидеров – 19 очков и шестая строчка.

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