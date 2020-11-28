Відбувся перенесений матч 10-го туру Другої ліги між Нікополем та Таврією-Сімферополь. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Друга ліга, 10-й тур

Нікополь – Таврія-Сімферополь – 0:2

Голи: Бойко, 54, Соколан, 64

Нікополь на домашньому стадіоні приймав Таврію-Сімферополь із Херсона. Гості були відвертими фаворитами зустрічі – це підтверджувало і турнірне становище (2 місце), і гра у першому таймі. Остання, до слова, була досить ефектною, проте безгольовою.

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Ситуація змінилась у другому таймі, коли гостям все ж вдалось відкрити рахунок. Це Бойко відзначився головою після затяжної навали Таврії. Подвоїв перевагу Соколан, коли на 64 хвилині розстріляв кіпера Нікополя. Господарі не змогли нічим відповісти, а фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу херсонців.

Таврія-Сімферополь йде другою у групі Б з 23 очками, відстаючи від лідера Метала на 6 пунктів. Нікополь завис над зоною вильоту з 5 заліковими балами.

Турнірна таблиця Другої ліги