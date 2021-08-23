Вторая лига: Рубикон разбил Карпаты Галич, Зеленский пропустил гол с центра поля
В понедельник, 23 августа, состоялись поединки 5-го тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги. Счета и обзор матчей читайте в этой новости на "Футбол 24".
Вторая лига, 5 тур
Рубикон – Карпаты Галич – 3:0
Голы: Покойовый, 12, Марченко, 87, Зоренко, 90+4
Яруд – Скорук – 0:3
Голы: Разуваев, 32, Малыш, 38, Красов, 90+3
Нереализованный пенальти: Литовченко, 80 (Яруд)
МФК Металлург – Тростянец – продолжается
Чайка – Эпицентр – продолжается
Волчанск – Виктория – продолжается
Кристалл – Полтава – продолжается
Игровой день стартовал поединком Рубикона и Карпат Галич. Уже в дебюте игры хозяева повели в счете – это Богдан Покойовый оказался самым расторопным в штрафной Карпат и в одно касание переправил мяч в сетку с нескольких метров. Второго забитого мяча пришлось ждать до 87-й минуты, но оно того стоило – Александр Марченко с центра поля забросил мяч за шиворот Никите Зеленскому! Точку в матче уже в компенсированное время поставил Зоренко, поразив пустые ворота.
Видео гола с центра поля можно посмотреть здесь.
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Скорук из Томаковки еще до перерыва дважды поразил ворота мариупольского Яруда. Сначала Алексей Разуваев ударом под перекладину расстрелял ворота хозяев, а через 6 минут Малыш в падении замкнул подачу со штрафного. На 80-й минуте голкипер Скорука потянул пенальти от Литовченко, справившись еще и с добиванием! Расплата за расточительность пришла в компенсированное время – Красов довел счет до разгромного.