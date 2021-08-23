У понеділок, 23 серпня, відбулися поєдинки 5-го туру чемпіонату України серед команд Другої ліги. Рахунки і огляд матчів читайте в цій новині на "Футбол 24".

Друга ліга, 5 тур

Рубікон – Карпати Галич – 3:0

Голи: Покойовий, 12, Марченко, 87, Зоренко, 90+4

Яруд – Скорук – 0:3

Голи: Разуваєв, 32, Малиш, 38, Красов, 90+3

Нереалізований пенальті: Літовченко, 80 (Яруд)

МФК Металург – Тростянець – 1:0

Гол: Сидоров, 57

Чайка – Епіцентр – 1:0

Гол: Тименко, 47

Вовчанськ – Вікторія – триває

Кристал – Полтава – триває

Ігровий день стартував поєдинком Рубікона та Карпат Галич. Вже в дебюті гри господарі повели в рахунку – це Богдан Покойовий виявився найспритнішим у штрафному майданчику Карпат і в один дотик переправив м'яч у сітку з кількох метрів. Другого забитого м'яча довелося чекати аж до 87-ї хвилини, але це було того варте – Олександр Марченко з центра поля закинув м'яч за комірець Микиті Зеленському! Крапку в матчі вже в компенсований час поставив Зоренко, вразивши порожні ворота.

Відео гола з центра поля можна подивитись тут.

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Скорук із Томаківки ще до перерви двічі вразив ворота маріупольського Яруда. Спершу Олексій Разуваєв ударом під поперечину розстріляв ворота господарів, а через 6 хвилин Малиш у падінні замкнув подачу зі штрафного. На 80-й хвилині голкіпер Скорука потягнув пенальті від Літовченка, впоравшись ще й із добиванням! Розплата за марнотратство прийшла в компенсований час – Красов довів рахунок до розгромного.

Металург Запоріжжя мінімально здолав Тростянець завдяки голу Сидорова, який вдало зіграв на добиванні. З таким же рахунком 1:0 Чайка перемогла Епіцентр.

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