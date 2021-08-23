Друга ліга: Рубікон розбив Карпати Галич, Зеленський пропустив гол з центра поля
У понеділок, 23 серпня, відбулися поєдинки 5-го туру чемпіонату України серед команд Другої ліги. Рахунки і огляд матчів читайте в цій новині на "Футбол 24".
Друга ліга, 5 тур
Рубікон – Карпати Галич – 3:0
Голи: Покойовий, 12, Марченко, 87, Зоренко, 90+4
Яруд – Скорук – 0:3
Голи: Разуваєв, 32, Малиш, 38, Красов, 90+3
Нереалізований пенальті: Літовченко, 80 (Яруд)
МФК Металург – Тростянець – 1:0
Гол: Сидоров, 57
Чайка – Епіцентр – 1:0
Гол: Тименко, 47
Вовчанськ – Вікторія – триває
Кристал – Полтава – триває
Ігровий день стартував поєдинком Рубікона та Карпат Галич. Вже в дебюті гри господарі повели в рахунку – це Богдан Покойовий виявився найспритнішим у штрафному майданчику Карпат і в один дотик переправив м'яч у сітку з кількох метрів. Другого забитого м'яча довелося чекати аж до 87-ї хвилини, але це було того варте – Олександр Марченко з центра поля закинув м'яч за комірець Микиті Зеленському! Крапку в матчі вже в компенсований час поставив Зоренко, вразивши порожні ворота.
Відео гола з центра поля можна подивитись тут.
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Скорук із Томаківки ще до перерви двічі вразив ворота маріупольського Яруда. Спершу Олексій Разуваєв ударом під поперечину розстріляв ворота господарів, а через 6 хвилин Малиш у падінні замкнув подачу зі штрафного. На 80-й хвилині голкіпер Скорука потягнув пенальті від Літовченка, впоравшись ще й із добиванням! Розплата за марнотратство прийшла в компенсований час – Красов довів рахунок до розгромного.
Металург Запоріжжя мінімально здолав Тростянець завдяки голу Сидорова, який вдало зіграв на добиванні. З таким же рахунком 1:0 Чайка перемогла Епіцентр.