Воскресенье подарило сразу 9 матчей Второй лиги, в которых не обошлось без сенсаций.

Вторая лига, 5 тур

Балканы – Реал Фарма – 5:0

Голы: Салюк, 44, Приемов, 45+2, Приблуда, 61, 70, Ильницкий, 64

Днепр Черкасы – Буковина – 3:1

Голиы Копыл, 26, 31, Бида, 77 – Палагнюк, 34 (пен.)

Любомир Ставище – ЛНЗ Черкасы – 0:3

Голы: Галенко, 8, Сторчоус, 63, Сула, 75

Нереализованный пенальти: Сафонов, 12 (ЛНЗ)

Мукачево – Левый берег – 2:3

Голы: Лучка, 78, Грицак, 89 – Ксенз, 18, Морозенко, 20, Берко, 67

Николаев – Сумы – 4:0

Голы: Студенко, 15, Кравченко, 21 (пен.), Нечипоренко, 56, Голубка, 76

ФК Чернигов – АФСК Киев – 0:0

Нереализованный пенальти: Борщ, 90 (Ч)

Удаление: Порохня, 77 (Ч)

Энергия – Перемога – 0:1

Гол: Кича, 85

Диназ – Карпати Львов – 1:0

Гол: Чепурненко, 38 (пен.)

Никополь – Таврия – 2:1

Голы: Горелый, 33, Матвеев, 55 – Чмеленко, 44

Лидеры группы Б одержали синхронные крупные победы. Балканы уничтожили Реал Фарму, а Николаев не оставил мокрого места от Сум. Есть свой безоговорочный лидер и в группе А. Левый берег с именитыми Ревой и Ксензом в составе выиграл все 5 матчей. Очередной жертвой стало Мукачево.

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А вот Любомир продолжает страдать после выхода на профессиональный уровень – 5 поражений в 5 матчах. Единственные "нули" игрового дня расписали Чернигов и АФСК Киев, но здесь не обошлось без драмы. Хозяева в меньшинстве заработали пенальти на последних минутах и ​​умудрились его не реализовать.

Львовские Карпаты проиграли впервые в текущем сезоне. Подопечных Андрея Тлумака остановил Диназ, который также идет в группе лидеров. Роковой для "львов" стала 38 минута. Арбитр зафиксировал нарушение гостей после подачи углового и указал на "точку" – Чепурненко не простил.

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