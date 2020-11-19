В рамках 12-го тура Второй лиги Реал Фарма на своем поле переиграли Балканы. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Вторая лига, группа Б, 12-й тур

Реал Фарма – Балканы – 2:0

Голы: Плачков, 17, Вареник, 65

Удаления: Плачков, 60 – Серденюк, 60

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"Фармацевты" открыли счет первым же ударом в сторону ворот гостей из села Заря. На 17-й минуте Дмитрий Плачков обыгрался с Приблудой и мощно пробил в дальний нижний угол ворот "балканцев" – 1:0! Но на старте второго тайма нападающий едва не превратился в антигероя. Плачков бурно отреагировал на фол Виктора Середнюка, устроил с ним потасовку и ушел отдыхать досрочно. Правда, и другой "боец" получил красную карточку.

В битве 10 на 10 лучше выглядели хозяева. На 65-й минуте Вареник и Приблуда убежали в быструю контратаку, последний классно вывел хавбека на ударную позицию, а Андрей с линии штрафной роскошно положил под перекладину. Больше команды не забивали.

Благодаря этой победе Реал Фарма обошла Балканы в турнирной таблице, расположившись на 8-м месте (9 очков). Гости теперь идут 10-ми (7 пунктов).

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