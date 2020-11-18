Вторая лига, 10-й тур

Эпицентр – Буковина – 2:2

Голы: Ивашко, 52, 72 – Палагнюк, 1, Орловский, 18

Нереализованный пенальти: Ивашко, 60 (Э)

Карпаты потерпели 4 поражение подряд и остались на дне таблицы – "львов" наказали голом с передачи 42-летнего ветерана

Буковина остро и нагло начала поединок на выезде, забив уже на первой минуте – Палагнюк получил пас из своей части поля, разобрался с защитниками и мощным ударом пробил в "девятку". На 18 минуте Буковина неожиданно удвоила преимущество с пенальти.

После перерыва Эпицентр начал тотальное наступление – героем стал Ивашко. Сначала он отличился голом после серии рикошетов в штрафной, после не забил пенальти, но все же вырвал ничью результативным ударом на 72 минуте. Финальный свисток зафиксировал эффектные 2:2. Эпицентр остался третьим, хотя и имел шанс возглавить турнирную таблицу группы А в случае победы, Буковина идет седьмой.

Турнирная таблица Второй лиги