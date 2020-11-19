У рамках 12-го туру Другої ліги Реал Фарма на власному полі переграли Балкани. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Друга ліга, група Б, 12-й тур

Реал Фарма – Балкани – 2:0

Голи: Плачков, 17, Вареник, 65

Вилучення: Плачков, 60 – Серденюк, 60

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"Фармацевти" відкрили рахунок першим же ударом у напрямку воріт гостей із села Зоря. На 17-й хвилині Дмитро Плачков обігрався із Приблудою і потужно пробив у дальній нижній кут воріт "балканців" – 1:0! Але на старті другого тайму нападник ледь не перетворився на антигероя. Плачков бурхливо відреагував на фол Віктора Середнюка, влаштував із ним штовханину й пішов відпочивати достроково. Щоправда, й інший "боєць" отримав червону картку.

У битві 10 на 10 краще виглядали господарі. На 65-й хвилині Вареник і Приблуда втекли в швидку контратаку, останній класно вивів хавбека на ударну позицію, а Андрій з лінії штрафного майданчика розкішно поклав під перекладину. Більше команди не забивали.

Завдяки цій перемозі Реал Фарма обійшла Балкани в турнірній таблиці, розташувавшись на 8-му місці (9 очок). Гості тепер ідуть 10-ми (7 пунктів).

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