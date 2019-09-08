Вторая лига: позорное поражение Вереса от Диназа, Черноморец-2 надругался над Таврией-Симферополь

Диназ не заметил Верес / Фото из открытых источников

Состоялись первые поединки 8-го тура Второй лиги Украины.

Вторая лига, 8-й тур

Диназ – Верес – 4:0

Голы: Терещенко, 12, 50, Дмитренко, 53, Авдалян, 79

Оболонь-2 – Нива Винница – 1:2

Голы: Ульянченко, 51 – Браславский, 32, Валей, 56

Черноморец-2 – Таврия Симферополь – 6:1

Голы: Смароков, 11, Титаевский, 33, Граматок, 64, Прилепа, 81, 87, 90+1 – Жуков, 45+2

Удаление: Чеботарев, 20 (Т)

Полесье – Калуш – 2:0

Голы: Притыковский, 70, Галенков, 89

Первая лига: Рух одолел Черноморец и поднялся на второе место, Худобяк дублем спас победу Прикарпатья

Вышгородский Диназ неожиданно разбил ровенский Верес. Еще хуже дела в Таврии-Симферополь, которая позволила дублю Черноморца 6 раз праздновать взятие ворот.

Оболонь-2 в родных стенах уступил винницкой Ниве, а Полесья на новом стадионе при заполненных трибунах переиграла Калуш.

Результаты других матчей тура можно посмотреть по ссылке.

Литва – Украина: Марлос волшебен, день сурка Зинченко и Сити-стиль – одной левой приблизили Евро-2020, но есть 2 минуса