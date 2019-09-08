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Друга ліга: ганебна поразка Вереса від Діназа, Чорноморець-2 поглумився над Таврією-Сімферополь

21:12 336 Читать на русском
Друга ліга: ганебна поразка Вереса від Діназа, Чорноморець-2 поглумився над Таврією-Сімферополь
Діназ не помітив Верес / Фото з відкритих джерел

Відбулись перші поєдинки 8-го туру Другої ліги України.

Друга ліга, 8-й тур

Діназ – Верес – 4:0

Голи: Терещенко, 12, 50, Дмитренко, 53, Авдалян, 79

Оболонь-2 – Нива Вінниця – 1:2

Голи: Ульянченко, 51 – Браславський, 32, Валей, 56

Чорноморець-2 – Таврія-Сімферополь – 6:1

Голи: Смароков, 11, Тітаєвський, 33, Граматок, 64, Прильопа, 81, 87, 90+1 – Жуков, 45+2

Вилучення: Чеботарьов, 20 (Т)

Полісся – Калуш – 2:0

Голи: Притиковський, 70, Галенков, 89

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Вишгородський Діназ несподівано розбив рівненський Верес. Ще гірші справи у Таврії-Сімферополь, яка дозволила дублю Чорноморця 6 разів святкувати взяття воріт.

Оболонь-2 в рідних стінах поступився вінницькій Ниві, а Полісся на новому стадіоні при заповнених трибунах переграла Калуш.

Результати інших матчів туру можна переглянути за посиланням.

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