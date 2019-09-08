Первая лига: Рух одолел Черноморец и поднялся на второе место, Худобяк дублем спас победу Прикарпатья

Состоялись стартовые поединки 8-го тура Первой лиги Украины.

Первая лига, 8-й тур

Балканы – Авангард – 0:2

Голы: Демченко, 11, Бородай 21

ОПФК Черкащина – МФК Металлург – 0:3

Голы: Сарапий, 36 (пен.), Загоруйко, 77, 90

Агробизнес – Горняк-Спорт – 4:0

Голы: Груша, 35, Черненко, 37, 77, Сикорский, 54

Кремень – Прикарпатье – 3:4

Голы: Сафонов, 18, Ермаченко, 33, Локтионов, 72 – Дитко, 11, Худобяк, 20, 39, Кузьмин, 65

Игнулец – Волынь – 0:0

Рух – Черноморец – 2:0

Голы: Климчук, 71, 83 (пен.)

"Ну что, морячок, ты приплыл!" – Рух продолжает оригинально анонсировать свои матчи

Рух продолжает демонстрировать великолепную форму в начале сезона. Львовяне одержали очередную победу, на этот раз пострадал Черноморец. Три очка подняли Рух на вторую строчку турнирной таблицы.

Ближайший преследователь львовян Авангард тоже справился с Балканами и закрепился на третьем месте.

Лидер турнирной таблицы Агробизнес уничтожил Горняк-Спорт. То же самое сделал МФК Металлург с ОПФК Черкащина .

Самым зрелищным поединком стал матч Кремень – Прикарпатье. Команды на двоих забили 7 голов, 4 из которых на счету гостей. Дубем отличился форвард Прикарпатья Игорь (Халк) Худобяк.

Ингулец и Волынь не порадовали болельщиков забитыми голами.

Турнирная таблица Первой лиги по ссылке.

Мілевський, Коноплянка та Федецький грають за борщ, вино і футболку Мессі: Минай у "мріях" Михайла Кополовця