В пятницу 17-й тур третьего по силе дивизиона стартовал двумя матчами. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Вторая лига, 17-й тур

Тростянец – Звягель – 0:1

Гол: Оринчак, 27

Кремень-2 – ЮКСА – 0:1

Гол: Матеус, 66

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В первом матче дня Звягель на выезде одолел Тростянец. Судьбу матча решил единственный гол, забитый в середине первого тайма. Андрущенко с левого фланга навесил на дальнюю штангу, перебросив всех защитников – первым на мяче был Оринчак. Несмотря на все попытки хозяев отыграться представитель Житомирской области удержал минимальную победу и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы (34 очка + матч в запасе). Тростянец с 18-ю пунктами девятый.

Продолжает держать марку главного аутсайдера Второй лиги Кремень-2. На этот раз он уступил ЮКСА, потерпев четырнадцатое поражение в сезоне. В свою очередь для клуба, пропагандирующего христианские ценности, эта победа стала исторической – команда из села Тарасовка Фастовского района возглавила турнирную таблицу третьего по силе дивизиона (36 очков).

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