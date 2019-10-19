Вторая лига: Нива Тернополь уступила Калушу и потеряла лидерство, Верес разгромил Ужгород

Состоялись очередные матчи 16-го тура Второй лиги Украины.

Вторая лига, 16-й тур

Горняк – Кристалл – 1:2

Голы: Сокол, 64 – Лаптев, 30, Цой, 85

Верес – Ужгород – 3:0

Голы: Соломка, 2, 28, Шестаков, 9

ВПК-Агро – Николаев-2 – 3:0

Голы: Дорошенко, 53, Дубняк, 57, Маргарян, 79

Нива Винница – Чайка – 2:0

Голы: Маляренко, 20, Брижчук, 75

Нива Тернополь – Калуш – 0:3

Голы: Лебедь, 38, Ременюк, 79, Кныш, 85 (пен.)

Полесье – Диназ – 1:0

Гол: Задерецкий, 50

Таврия-Симферополь – Альянс – 0:2

Голы: Загинайлов, 26, Шарай, 54

Вторая лига: Никополь и Подолье разгромили соперников на выезде, Черноморец-2 и Энергия сыграли вничью

Тернопольская Нива неожиданно была разбита Калушем и отдала первую строчку турнирной таблицы Полесью, который минимально переиграл Диназ.

Альянс и Чайка забили по 2 гола в ворота винницкой Нивы и Таврии-Симферополь соответственно. Верес в родных стенах разгромил Ужгород, то же самое сделал ВПК-Агро с Николаевом-2. Кристалл на выезде победил Горняк.

Турнирная таблица Второй лиги