Вторая лига: Нива Тернополь уступила Калушу и потеряла лидерство, Верес разгромил Ужгород

Состоялись очередные матчи 16-го тура Второй лиги Украины.
Вторая лига, 16-й тур
Горняк – Кристалл – 1:2
Голы: Сокол, 64 – Лаптев, 30, Цой, 85
Верес – Ужгород – 3:0
Голы: Соломка, 2, 28, Шестаков, 9
ВПК-Агро – Николаев-2 – 3:0
Голы: Дорошенко, 53, Дубняк, 57, Маргарян, 79
Нива Винница – Чайка – 2:0
Голы: Маляренко, 20, Брижчук, 75
Нива Тернополь – Калуш – 0:3
Голы: Лебедь, 38, Ременюк, 79, Кныш, 85 (пен.)
Полесье – Диназ – 1:0
Гол: Задерецкий, 50
Таврия-Симферополь – Альянс – 0:2
Голы: Загинайлов, 26, Шарай, 54
Вторая лига: Никополь и Подолье разгромили соперников на выезде, Черноморец-2 и Энергия сыграли вничью
Тернопольская Нива неожиданно была разбита Калушем и отдала первую строчку турнирной таблицы Полесью, который минимально переиграл Диназ.
Альянс и Чайка забили по 2 гола в ворота винницкой Нивы и Таврии-Симферополь соответственно. Верес в родных стенах разгромил Ужгород, то же самое сделал ВПК-Агро с Николаевом-2. Кристалл на выезде победил Горняк.
Турнирная таблица Второй лиги