Друга ліга: Нива Тернопіль поступилась Калушу та втратила лідерство, Верес розгромив Ужгород

Відбулись чергові матчі 16-го туру Другої ліги України.

Друга ліга, 16-й тур

Гірник – Кристал – 1:2

Голи: Сокол, 64 – Лаптєв, 30, Цой, 85

Верес – Ужгород – 3:0

Голи: Соломка, 2, 28, Шестаков, 9

ВПК-Агро – Миколаїв-2 – 3:0

Голи: Дорошенко, 53, Дубняк, 57, Маргарян, 79

Нива Вінниця – Чайка – 2:0

Голи: Маляренко, 20, Брижчук, 75

Нива Тернопіль – Калуш – 0:3

Голи: Лебедь, 38, Ременюк, 79, Книш, 85 (пен.)

Полісся – Діназ – 1:0

Гол: Задерецький, 50

Таврія-Сімферополь – Альянс – 0:2

Голи: Загинайлов, 26, Шарай, 54

Друга ліга: Нікополь та Поділля розгромили суперників на виїзді, Чорноморець-2 та Енергія зіграли внічию

Тернопільська Нива несподівано була розбита Калушем та віддала першу сходинку турнірної таблиці Поліссю, який мінімально переграв Діназ.

Альянс та Чайка забили по 2 голи у ворота вінницької Ниви та Таврії-Сімферополь відповідно. Верес в рідних стінах розгромив Ужгород, те саме зробив ВПК-Агро з Миколаєвом-2. Кристал на виїзді переміг Гірник.

Турнірна таблиця Другої ліги