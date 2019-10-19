Друга ліга: Нива Тернопіль поступилась Калушу та втратила лідерство, Верес розгромив Ужгород

Відбулись чергові матчі 16-го туру Другої ліги України.
Друга ліга, 16-й тур
Гірник – Кристал – 1:2
Голи: Сокол, 64 – Лаптєв, 30, Цой, 85
Верес – Ужгород – 3:0
Голи: Соломка, 2, 28, Шестаков, 9
ВПК-Агро – Миколаїв-2 – 3:0
Голи: Дорошенко, 53, Дубняк, 57, Маргарян, 79
Нива Вінниця – Чайка – 2:0
Голи: Маляренко, 20, Брижчук, 75
Нива Тернопіль – Калуш – 0:3
Голи: Лебедь, 38, Ременюк, 79, Книш, 85 (пен.)
Полісся – Діназ – 1:0
Гол: Задерецький, 50
Таврія-Сімферополь – Альянс – 0:2
Голи: Загинайлов, 26, Шарай, 54
Друга ліга: Нікополь та Поділля розгромили суперників на виїзді, Чорноморець-2 та Енергія зіграли внічию
Тернопільська Нива несподівано була розбита Калушем та віддала першу сходинку турнірної таблиці Поліссю, який мінімально переграв Діназ.
Альянс та Чайка забили по 2 голи у ворота вінницької Ниви та Таврії-Сімферополь відповідно. Верес в рідних стінах розгромив Ужгород, те саме зробив ВПК-Агро з Миколаєвом-2. Кристал на виїзді переміг Гірник.
Турнірна таблиця Другої ліги