В перенесенном матче 12-го тура Никополь одолел Энергию. Отчет о встрече читайте на "Футбол 24".

Вторая лига, 12-й тур

Никополь – Энергия – 3:0

Голы: Жуков, 18, Байер, 22, Билоус, 62

Еще в ноябре противостояние обеих команд перенесли из-за коронавируса в составе никопольцев. 14 марта встреча все же состоялась: Никополь из одноименного города Днепропетровской области принимал клуб из Новой Каховки.

Балканы отказались от новой эмблемы из-за поразительного сходства с логотипом польского клуба – официальное заявление

Гости были "приятно" удивлены, ведь уже в середине первой 45-минутки проигрывали в два мяча: Жуков и Байер поочередно поразили ворота Энергии. Эффектную точку в поединке поставил Билоус, который прорвался по левому флангу и с острого угла прошил голкипера.

Победа подняла Никополь с 11 на 10 место – у команды 8 зачетных баллов. Энергия, которая имеет в своем активе 14 пунктов, осталась на 7 строчке группы Б Второй лиги.

"Чому б Агробізнесу не обіграти Динамо?": Чижевський – про тріумф над Шахтарем, роль Луческу та нові Карпати