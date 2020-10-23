Вторая лига, 8 тур

Оболонь-2 – Эпицентр – 0:3

Голы: Ивашко, 15 (пен), Барбоса, 57, 68

Карпаты Львов – Волынь-2 – 0:4

Голы: Богомаз, 6 (пен), 15 (пен), Войтиховский, 52, 90+2

Металл – Энергия – начало в 15:00

Днепр Черкассы – Таврия-Симферополь – начало в 15:00

Карпаты Галич – Буковина – начало в 15:30

В группе А Оболонь-2 принимала Эпицентр, который претендует на повышение в классе уже в дебютном сезоне на профессиональном уровне. Гости открыли счет на 15-й минуте – Ивашко уверенно реализовал пенальти. Во втором тайме бразилец Барбоса оформил дубль и установил окончательный итог матча. 3 0 – Эпицентр продолжает держаться среди группы лидеров, тогда как Оболонь-2 находится в подвалах таблицы.

Новосозданные Карпаты включены в состав участников любительского чемпионата Украины

Львовские Карпаты встречались с Волынью-2. На момент начала игры "львы" опережали команду из Луцка в турнирной таблице, но все завершилось фиаско. Уже в дебюте игры подопечные Любомира Вовчука получили в свои ворота два спорных пенальти от арбитра Екатерины Усовой. В обоих случаях Богомаз уверенно переиграл голкипера львовян. После перерыва Волынь-2 довела счет до разгромного. Войтиховский после подачи углового выиграл борьбу и пробил точно в девятку. У гостей были еще моменты, но голкипер хозяев Сасс спасал свою команду – за исключением удара того же Войтиховского на последних секундах.

0:4 – пятое поражение Карпат в 7-ми сыгранных поединках чемпионата.

Первая лига: Яковенко дебютировал в Оболони, Черноморец укрепил лидерство, Металлист 1925 и Волынь одержали победы