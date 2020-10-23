Друга ліга, 8 тур

Оболонь-2 – Епіцентр – 0:3

Голи: Івашко, 15 (пен), Барбоса, 57, 68

Карпати Львів – Волинь-2 – 0:4

Голи: Богомаз, 6 (пен), 15 (пен), Войтіховський, 52, 90+2

Метал – Енергія – початок о 15:00

Дніпро Черкаси – Таврія-Сімферополь – початок о 15:00

Карпати Галич – Буковина – початок о 15:30

У групі А Оболонь-2 приймала Епіцентр, який претендує на підвищення у класі вже в дебютному сезоні на професіональному рівні. Гості відкрили рахунок на 15-й хвилині – Івашко впевнено реалізував пенальті. У другому таймі бразилець Барбоса оформив дубль та встановив остаточний підсумок матчу. 3:0 – Епіцентр продовжує триматися серед групи лідерів, тоді як Оболонь-2 перебуває в підвалинах таблиці.

Новостворені Карпати включені до складу учасників аматорського чемпіонату України

Львівські Карпати зустрічалися з Волинню-2. На момент початку гри "леви" випереджали команду з Луцька, проте все завершилося фіаско. Вже в дебюті гри підопічні Любомира Вовчука отримали у свої ворота два суперечливі пенальті від арбітра Катерини Усової. В обох випадках Богомаз впевнено переграв голкіпера львів'ян. По перерві Волинь-2 довела рахунок до розгромного. Войтіховський після подачі кутового виграв боротьбу і пробив точно в дев'ятку. У гостей були ще моменти, але голкіпер господарів Сасс рятував свою команду – за винятком удару того ж Войтіховського на останніх секундах. У підсумку, 0:4 – п'ята поразка Карпат у 7-ми зіграних поєдинках чемпіонату.

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