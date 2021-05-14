Вторая лига: Эпицентр закрутил интригу за повышение в классе, черкасский Днепр переиграл Яруд
В пятницу, 14 мая, состоялись всего два поединка 22-го тура Второй лиги.
Вторая лига, 22-й тур
Днепр Черкассы – Яруд – 1:0
Гол: Мартян, 22
Удаление: Лысенко, 87 (Яруд)
Эпицентр – Диназ – 2:1
Голы: Бадло, 20, Ивашко, 78 – Бриженко, 34
Противостояние черкасского Днепра и Яруда подарило только один забитый мяч и удаление. Гол в свой актив записал Мартян после затяжной атаки Днепра, а вот вторую желтую конце встречи заработал Лысенко. Черкасский коллектив закрепился на 5 строчке, мариупольцы же остались девятыми.
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Эпицентр увереннее начал противостояние с Диназом, что способствовало голу уже в середине тайма. Помог угловой: Кривобедрый головой сбросил на Бадло, а тот попал в почти пустые владения Крупниченка. Коллектив из Вышгорода отыгрался под занавес первой 45-минутки усилиями Бриженка. Триумф в этой встрече праздновала команда из Дунаевцев благодаря голу Ивашко. Эпицентр поднялся на 4 позицию и сократил отставание от первого и второго мест до 4 очков. Диназ опустился на 5 место.
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