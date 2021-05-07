В пятницу во Второй лиге состоялись несколько поединков. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Вторая лига 2020/21, 21-й тур

Эпицентр – Оболонь-2 – 1:0

Гол: Кузив, 28

Удаление: Покойовый, 69 (Оболонь-2)

Перемога – Никополь – 1:2

Голы: Боровик, 45+1 – Рогулин, 61, Жуков, 90+2, (пен.)

Подолье – Чайка – начало в 16:00.

Эпицентр минимально одолел дубль Оболони. Победу принес Роман Кузив, который в первом тайме головой в падении замкнул подачу в штрафную. Во втором тайме Оболонь-2 еще и осталась в меньшинстве, а потому не смогла спасти хотя бы ничью.

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Никополь в волевом стиле обыграл Перемогу. Боровик в конце первого тайма после неожиданного паса партнера открыл счет во встрече, но после перерыва Рогулин выровнял положение после розыгрыша углового. Судьба поединка решилась после очередного углового – уже в компенсированное время защитник Перемоги сбил соперника, а Жуков реализовал пенальти. Арбитр даже не дал разыграть мяч с центра поля, поэтому Никополь стал победителем встречи.

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