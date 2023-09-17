Друга ліга 2023/24, 8-й тур

Дружба Мирівка – ЮКСА – 2:1

Голи: Сомов, 75, Юречко, 90+6 – Синьогуб, 41

Скала – Локомотив Київ – 4:1

Голи: Пучковський, 18, 24, Авер'янов, 21, Іванченко, 74 – Козішкурт, 87

Вилучення: Фомін, 56 – Овчаренко, 32

Нива В – Тростянець – 1:1

Голи: Швець, 73 – Шаповал, 19

Дружба Мирівка та ЮКСА зійшлись у битві лідерів. Дружба мала 15 очок перед початком гри, тож саме ЮКСА до стартового свистка. А гол Синьогуба наприкінці першого тайму дозволив сподіватись на перемогу і в цій грі, але господарі відігрались завдяки голу Сомова в середині другого тайму. Гра йшла до нічиєї, але Юречко на 6 компенсованій хвилині приніс перемогу Дружбі.

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Скала Стрий розбила Локомотив. Результат був здобутий ще в першому таймі. Пучковський оформив дубль, ще один гол забив Авер'янов – і це на 24 хвилину гри. Овчаренко ще й залишив Локомотив у меншості. Проте, по перерві Фомін вирівняв склади, отримавши червону на 56 хвилині. Команди обмінялись голами Іванченка та Козішкурта під кінець гри.

А вінницька Нива врятувала нічию у грі з Тростянцем. Шаповал ще на 19 хвилині вивів гостей вперед, але Швець зрівняв рахунок на 73-ій.