В субботу в 10-м туре третьего по силе дивизиона состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Украина, Вторая лига, 10-й тур

Кудровка – Реал Фарма – 3:1

Голы: Скепский, 26, Гармаш, 35, Волошин, 43 – Барсуков, 82

Удаление: Пластун, 79 (Кудровка, красная карточка)

Дружба (Мировка) – МФК Металлург-2 – 9:1

Голы: Головко, 11, Бандурин, 31, Доронин, 34, 78, Янюк, 54, 57, Замуренко, 64, Сомов, 86, Захаревич, 90+1 – Толок, 75

Кремень-2 – ВАСТ – 1:1

Голы: Стецюк, 57 – Кербаль, 26

Нива В – Локомотив Киев – 2:1

Голы: Загорулько, 45, Швець, 56 – Титаренко, 10

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В первом матче дня Кудровка перестреляла Реал Фарму. Скепский в середине первого тайма откликнулся на длиннющий навес с центра поля во вратарскую и головой вколотил мяч в сетку. Вскоре Гармаш добил сферу после отскока после навеса с углового. А под занавес тайма Волошин накрутил двух защитников в собственной штрафной и с острого угла пробил под дальнюю штангу. Одесситы смогли забить гол престижа лишь в конце матча – Пластун, который вышел во втором тайме, ценой красной карточки предотвратил выход соперника один на один и арбитр назначил пенальти, который четко реализовал Барсуков. Победа подняла Кудровку на 5-ю строчку турнирной таблицы, Реал – десятый.

Дружба буквально растоптала вторую команду МФК Металлург. Еще до перерыва футболисты Мировки сделали серьезную заявку на успех, забив три мяча. После отдыха хозяева отличились еще трижды. Запорожцы в середине второй сорокапятиминутки "запихнули" гол престижа и получили в ответ еще два результативных удара. Как следствие, 9:1 – Дружба уверенно лидирует, а серия поражений МФК Металлург-2 достигла шести матчей.

Кремень-2 разошелся миром с ВАСТом в битве аутсайдеров. Гости сумели выйти вперед в середине первого тайма после навеса во вратарскую площадку, однако после перерыва пропустили в ответ. Несмотря на все попытки хозяев вырваться вперед счет остался неизменным. ВАСТ заработал первое очко в сезоне (одна игра у них в запасе) и остался последним, Кремень-2 также одним очком на ступень выше.

В еще одном матче винницкая Нива дома одолела Локомотив. Хозяева пропустили первыми, но сумели уйти на перерыв при ничейном счете, забив гол в раздевалку. После перерыва им удалось выйти вперед, удержать победу и прервать неудачную серию. Победа вынесла Кремень на 9-ю строчку, Локомотив остался тринадцатым.

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