Друга ліга 2020/21, 13-й тур

Яруд – Миколаїв-2 – 1:1

Голи: Літюк, 45, (пен) – Фальковський, 30

Діназ – Чайка – 2:0

Голи: Кірієнко, 70, 82

Балкани – Нікополь – 0:0

МФК Металург – Реал Фарма – 3:1

Голи: Борисенко, 37, Сидоров, 45, Шалфєєв, 53 – Гранчар, 68

Енергія – Перемога – 0:0

Кривбас – Дніпро Черкаси – 1:0

Гол: Квасов, 33

Ігровий день п'ятниці розпочався протистоянням двох аутсайдерів групи Б – Яруда та Миколаєва-2. Поєдинок подарував два забиті м'ячі ще у першому таймі: спершу Фальковському вдалось накрутити оборонців та з-за меж штрафного результативно пробити у нижній кут, а вже через 15 хвилин Миколаїв-2 зрівняв рахунок з пенальті.

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Діназ без проблем вдома переграв Чайку. Переможний дубль наприкінці другого тайму у свій актив записав Кірієнко, обидва м'ячі забивши головою. Тріумф над Чайкою дозволив піднятись на першу сходинку Групи А, випередивши Поділля.

МФК Металург впевнено здолав Реал Фарму в домашніх стінах. Вже до перерви господарі вели у рахунку з перевагою у два м'ячі, а у другому таймі Металург та Реал Фарма по разу вражали ворота один одного. 3:1 на користь запорізького колективу, який піднімається на 3 сходинку групи Б.

Кривбас зумів мінімально переграти черкаське Дніпро. Посприяв трімфу єдиний гол Квасова головою після подачі зі штрафного, забитий в середині першого тайму. Команда з Кривого Рогу розташувалась на 4 сходинці групи Б. А от Балкани з Нікополем та Енергія з Перемогою у двох матчах розписали нульові нічиї.

Турнірна таблиця Другої ліги