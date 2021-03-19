Друга ліга: Діназ обійшов Поділля та вирвався в лідери, Металург і Кривбас наблизились до перших позицій
Відбулись п'ятничні поєдинки 13-го туру Другої ліги. Читайте звіти про зустрічі на "Футбол 24".
Друга ліга 2020/21, 13-й тур
Яруд – Миколаїв-2 – 1:1
Голи: Літюк, 45, (пен) – Фальковський, 30
Діназ – Чайка – 2:0
Голи: Кірієнко, 70, 82
Балкани – Нікополь – 0:0
МФК Металург – Реал Фарма – 3:1
Голи: Борисенко, 37, Сидоров, 45, Шалфєєв, 53 – Гранчар, 68
Енергія – Перемога – 0:0
Кривбас – Дніпро Черкаси – 1:0
Гол: Квасов, 33
Ігровий день п'ятниці розпочався протистоянням двох аутсайдерів групи Б – Яруда та Миколаєва-2. Поєдинок подарував два забиті м'ячі ще у першому таймі: спершу Фальковському вдалось накрутити оборонців та з-за меж штрафного результативно пробити у нижній кут, а вже через 15 хвилин Миколаїв-2 зрівняв рахунок з пенальті.
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Діназ без проблем вдома переграв Чайку. Переможний дубль наприкінці другого тайму у свій актив записав Кірієнко, обидва м'ячі забивши головою. Тріумф над Чайкою дозволив піднятись на першу сходинку Групи А, випередивши Поділля.
МФК Металург впевнено здолав Реал Фарму в домашніх стінах. Вже до перерви господарі вели у рахунку з перевагою у два м'ячі, а у другому таймі Металург та Реал Фарма по разу вражали ворота один одного. 3:1 на користь запорізького колективу, який піднімається на 3 сходинку групи Б.
Кривбас зумів мінімально переграти черкаське Дніпро. Посприяв трімфу єдиний гол Квасова головою після подачі зі штрафного, забитий в середині першого тайму. Команда з Кривого Рогу розташувалась на 4 сходинці групи Б. А от Балкани з Нікополем та Енергія з Перемогою у двох матчах розписали нульові нічиї.