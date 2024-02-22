Наши защитники продолжают день и ночь защищать нашу землю от российских захватчиков.

"Постоянно был на своей волне": Алиев вспомнил экс-партнера по Динамо, который погиб на войне с россиянами

Ультрас Шахтера с позывным "Крест" сейчас нуждается в помощи со сбором средств на снайперскую винтовку и дополнительное к ней оборудование. Наш защитник с пацанами всегда бывает в самой п**дячке. А также он был ранен во время обороны Бучи когда "забаранил" множество захватчиков.

Нужно собрать 40 тысяч. Отправить средства можно по ссылке.

"Дехто думає, що це хулігани. Насправді – це великі люди": історії футбольних фанатів, які віддали життя за Україну