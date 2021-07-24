"Мы долго и усердно работали над этим переходом. Все счастливы, что это наконец случилось.

Швед попрощался с Селтиком – украинец вернулся в Бельгию

Марьян продемонстрировал свой потенциал после тяжелого старта и проявил готовность остаться в нашем клубе. Это еще больше укрепляет веру в наш проект", – цитирует Калуве официальный сайт Мехелена.

Напомним, Марьян принадлежал Селтику, а прошлый сезон неплохо провел за "желто-красных" на правах аренды. Шведу удалось убедить Мехелен в целесообразности полноценного приобретения, а потому бельгийцы подписали с ним контракт на три года с опцией продления еще на сезон.

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