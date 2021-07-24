"Ми довго і старанно працювали над цим переходом. Всі щасливі, що це нарешті трапилось.

Швед попрощався з Селтіком – українець повернувся у Бельгію

Мар'ян продемонстрував свій потенціал після важкого старту і проявив готовність залишитися в нашому клубі. Це ще більше укріплює віру у наш проект", – цитує Калуве офіційний сайт Мехелена.

Нагадаємо, Мар'ян належав Селтіку, а минулий сезон непогано провів за "жовто-червоних" на правах оренди. Шведу вдалось переконати Мехелен у доцільності повноцінного придбання, а тому бельгійці підписали з ним контракт на три роки з опцією продовження ще на сезон.

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