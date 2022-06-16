Вояж известного форварда Луиса Суареса по Европе вскоре завершится. Он может вернуться в Южную Америку.

35-летний уругваец близок к продолжению карьеры в Ривер Плейте, сообщает Radio Mitre . Вероятность такого трансфера составляет 90%.

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Легендарный аргентинский клуб договорился о финансовых условиях контракта с Луисом. Переход должен состояться на правах свободного агента, ведь соглашение с Атлетико истекает 30 июня . Презентация Суареса игроком Ривер Плейта может состояться на следующей неделе.

Долгое время у форварда не было серьезных предложений из Европы, поэтому он выбрал возвращение в Южную Америку ради игровой практики перед ЧМ-2022 (соперниками будут Португалия, Гана и Южная Корея). Главный тренер сборной Уругвая Диего Алонсо поддерживает такое решение.

Напомним, Луис Суарес выступал за Гронинген, Аякс, Ливерпуль и Атлетико, но имя сделал себе в Барселоне, за которую наиграл около 300 поединков.

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