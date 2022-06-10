Суарес может стать одноклубником Малиновского – все ради чемпионата мира
Аталанта рассматривает бесплатный трансфер звездного ветерана Луиса Суареса.
Ривер Плейт и бергамаски готовы приютить у себя 35-летнего уругвайца, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на журналиста Густаво Ярроха.
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Контракт Суареса с Атлетико истек, и он стал свободным агентом. Приоритет нападающего – остаться в Европе и поехать со сборной Уругвая на чемпионат мира. Проблемой для Аталанты может стать немалая зарплата ветерана, получавшего в Атлетико 6 млн евро в год.
Добавим, что в прошлом сезоне форвард провел 45 матчей, в которых оформил 13 голов и 3 ассиста.
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