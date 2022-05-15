Нападающий Атлетико Луис Суарес и хавбек "матрасников" Эктор Эррера сегодня попрощаются с трибунами мадридского Ванда Метрополитано.

Атлетико в своем твиттере сообщил, что после поединка с Севильей состоится прощание с Луисом Суаресом и Эктором Эррерой.

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Отметим, что контракты уругвайца и мексиканца завершаются 30 июня 2022, а стороны не договорились о продлении соглашений с игроками.

Добавим, что Суарес провел за Атлетико 81 поединок, в которых забил 34 гола и отдал 6 ассистов, приобщившись к чемпионству в прошлом сезоне. Эррера отыграл в 77 матчах, отличившись голом и 4 результативными передачами.

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