Бразилец недавно покинул ПСЖ и присоединился к Аль-Хилялю. От саудовского клуба Неймар получил рекордный контракт с зарплатой в 300 миллионов долларов за два года. Впрочем, на этом приятности не закончились.

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Как сообщает AS, Неймар запросил у Аль-Хиляля несколько дорогих автомобилей. В частности, бразильцу передадут три спорткара: Bentley Continental GP, Aston Martin DBX и Lamborghini Huracán. Также он получит четыре Mercedes G Wagon, внедорожник немецкого бренда и фургон. Только стоимость спортивных авто превышает полмиллиона евро. У Неймара будет круглосуточный личный водитель.

Бразилец будет жить в доме, в котором 25 комнат. Игрок хотел, чтобы на территории был бассейн размером не менее, чем 40х10 метров и три сауны. Неймар попросил пятерых штатных помощников. Еще одной прихотью звезды стал кулер, наполненный соком Açai.

Саудовский клуб будет оплачивать путешествия и отдых бразильца. Игрок будет присылать все счета за свои развлечения в штаб-квартиру Аль-Хиляля для оплаты. Неймару предоставили также частный самолет. За каждый пост в инстаграме о Саудовской Аравии игрок дополнительно получит около 500 тысяч евро.

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