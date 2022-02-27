Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко был тронут поступком болельщиков во время игры с Вулверхэмптоном (1:0).

"Хотел бы поблагодарить всех за поддержку, всех британцев и всех, кто поддерживает Украину, мы все знаем правду и должны сделать все возможное, чтобы остановить войну", – написал Ярмоленко в Instagram.

Фанаты Вест Хэма вывесили огромный баннер, где выразили слова поддержки Андрею Ярмоленко и всему украинскому народу на фоне войны, которую Россия начала на нашей земле.