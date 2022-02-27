Український вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко був зворушений вчинком вболівальників під час гри з Вулверхемптоном (1:0).

"Хотів би подякувати всім за підтримку, всім британцям і всім, хто підтримує Україну, ми всі знаємо правду і маємо зробити все можливе, щоб зупинити війну", – написав Ярмоленко в Instagram.

Фанати Вест Хема вивісили величезний банер, де висловили слова підтримки Андрію Ярмоленку та всьому українському народу на фоні війни, яку Росія розпочала на нашій землі.