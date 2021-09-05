Экс-хавбек "сине-желтых" Евгений Левченко считает, что поединок с "трехцветными" должен стать примером для команды Петракова в будущем.

"В любой другой ситуации это был бы хороший результат. Мне понравилась реакция футболистов. Все бодались, выли львами.

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Мы играли очень осознанно. Для меня этот матч в зачет. Отсюда нужно строить нашу команду.

Шапаренко сыграл на уровне. Он перекусил центр полузащиты французов. Всегда верил в этого игрока. У него огромный потенциал. Шапаренко может ускорить и притормозить атаку. Надеюсь, он и дальше будет прогрессировать в таком же темпе", – сказал Левченко в программе "Головна команда".

Напомним, в матче 5-го тура отбора на ЧМ-2022 сборная Украины на своем поле не смогла удержать победу на французами, расписав боевую ничью (1:1). Как следствие, в турнирной таблице группы D "сине-желтые" разместились на третьей строчке, набрав 5 очков, "трехцветные" с 9 баллами идут первыми.

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