Екс-хавбек "синьо-жовтих" Євген Левченко вважає, що поєдинок з "трикольоровими" має стати прикладом для команди Петракова у майбутньому.

"У будь-якій іншій ситуації це був би хороший результат. Мені сподобалася реакція футболістів. Всі буцалися, вили левами.

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Ми грали дуже усвідомлено. Для мене цей матч зі знаком плюс. Звідси потрібно будувати нашу команду.

Шапаренко відіграв на рівні. Він перекусив центр півзахисту французів. Завжди вірив у цього гравця. У нього величезний потенціал. Шапаренко може прискорити і пригальмувати атаку. Сподіваюся, він і далі буде прогресувати в такому ж темпі", – сказав Левченко у програмі "Головна команда".

Нагадаємо, у матчі 5-го туру відбору на ЧС-2022 збірна України на власному полі не змогла втримати перемогу на французами, розписавши бойову нічию (1:1). Як наслідок, у турнірній таблиці групи D "синьо-жовті" розмістились на третій сходинці, набравши 5 очок, "трикольорові" з 9 балами йдуть першими.

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