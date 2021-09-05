"Мы недовольны этим результатом. Нашей целью была победа, особенно после игры с Боснией и Герцеговиной.

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Украина все еще сильнейший соперник по группе. Ничья с этой командой — не катастрофа. Но мы должны делать больше, забивать больше. Это не оправдания, но это футбол, это сложно. У нас были возможности, но, к сожалению, мы их не реализовали", – цитирует Рабйо FootMercato.

Напомним, в матче 5-го тура отбора на ЧМ-2022 сборная Франции на выезде вырвала ничью с украинцами (1:1). Как следствие, в турнирной таблице группы D "трехцветные" с 9 баллами идут первыми, "сине-желтые" разместились на третьей строчке, набрав 5 очков.

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