ФК ЮКСА, стартующий в новом сезоне во Второй лиге, подписал вратаря Никиту Федотова. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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По официальным данным, контракт футболиста с клубом рассчитан на два года – до лета 2025 года. Никакой официальной информации о финансовой составляющей соглашения нет.

Зимой Никита Федотов должен был подписать контракт с Металлистом и приехал на сборы в лагерь харьковчан, но сразу после начала полномасштабной войны взял в руки оружие и добровольно пошел защищать Украину.

В августе 2022 года Федотов вернулся в Испанию и подписал контракт с Понферрадиной. За основную команду украинец провел один матч в Кубке Испании.

Никита Федотов является воспитанником Днепра и Шахтера. В Украине играл за команды ФК Полтава и житомирское Полесье. В Испании играл также за Монтихо.

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