Вратарь Шахтера Трубин – о Лунине: Он лучший в парировании пенальти

Голкипер Шахтера Анатолий Трубин назвал лучшего вратаря в мире в парировании пенальти.

"Лучший голкипер в парировании пенальти? Лунин. 5 из 6 – это вообще молодец. Ему очень повезло, что у него верил тренер.

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Он работал каждый день, поэтому сейчас он в Реале. Думаю, в этом сезоне Лунин останется там и будет доказывать, что он не хуже Куртуа или Наваса. Он реально топ", – поделился Трубин в комментарии Трендець.

В сезоне 2018/19 Лунин провел в составе Леганеса всего 7 матчей, пропустив 7 голов, а в составе молодежной сборной Украины дошел до финала чемпионата мира-2019 U-20, где может сыграть против Южной Кореи.

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