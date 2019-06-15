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Воротар Шахтаря Трубін – про Луніна: Він найкращий у парируванні пенальті

13:39 212 Читать на русском
Воротар Шахтаря Трубін – про Луніна: Він найкращий у парируванні пенальті
Андрій Лунін / УАФ

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін назвав найкращого воротаря у світі у парируванні пенальті.

"Найкращий голкіпер у парируванні пенальті? Лунін. 5 з 6 – це взагалі молодець. Йому дуже пощастило, що в нього вірив тренер.

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Він працював кожен день, тому зараз він у Реалі. Думаю, в цьому сезоні Лунін залишиться там і буде доводити, що не гірший за Куртуа або Наваса. Він реально топ", – поділився Трубін в коментарі Трендець.

У сезоні 2018/19 Лунін провів у складі Леганеса всього 7 матчів, пропустивши 7 голів, а у складі молодіжної збірної України дійшов до фіналу чемпіонату світу-2019 U-20, де може зіграти проти Південної Кореї.

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Збірна України Українці за кордоном Анатолій Трубін Анатолій Трубін Андрій Лунін Андрій Лунін
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