Мы ожидали сильной игры от сборной Украины, – тренер Литвы Урбонас

Главный тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас поделился впечатлениями от квалификационного матча Евро-2020 против Украины (0:3).

"Во-первых, хочу поздравить сборную Украины с победой. Сильная игра соперника не стала для нас сюрпризом, мы этого ожидали. Мы планировали компенсировать преимущество украинском, как можно больше сконцентрировавшись на игре в центральной зоне. Однако большое количество ошибок сослужило нам плохую службу. Это повлияло на результат игры.

Литва – Украина – 0:3 – видео голов и обзор матча

Хочу поблагодарить своих игроков за хорошее настроение и самоотдачу. Однако, соперник оказался сильнее. Я рад, что сегодня были полные трибуны и большое количество и наших, и украинских болельщиков. Украинцы здорово поддерживали свою команду, но я не думаю, что это сказалось на игре нашей сборной. Мы практически не били по воротам соперника, вот это плохо.

Впереди нас ожидает очень тяжелая игра с серьезным соперником. Думаю, что в нашей команде будет определенная ротация после матча с Украиной. Будем пробовать различные вариации состава. Будущий наш соперник имеет целое созвездие топ-игроков.

Что касается фаворита группы, то конечно, выделяются Португалия, Сербия и Украина. Вопрос о победителе будет решаться в их поединках между собой", – передает слова Урбонаса Команда№1.

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