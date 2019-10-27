Вратарь Карпат Кудрик прокомментировал свое героическое выступление в матче против Динамо

Вратарь львовских Карпат Олег Кудрик прокомментировал матч против Динамо, в котором его команда сумела забрать очки у одного из грандов украинского футбола.

"Сегодня мы отобрали очки у одного из лидеров чемпионата, поэтому довольны результатом. Даже несмотря на то, что имели возможность в конце встречи забить и вырвать победу.

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Мои 12 сейвов? Я просто выполняю свою работу. Меня настраивали на этот матч, чтобы я вышел и действовал максимально спокойно и хладнокровно. Надеюсь, что эта ничья остановила нашу черную полосу. Благодарен всем болельщикам, которые приехали в Киев и поддержали нас в этой игре", – цитирует Кудрика официальный сайт "зелено-белых".

Напомним, Олег Кудрик выступает за Карпаты на правах аренды, а принадлежит донецкому Шахтеру. В матче против Динамо его уверенная игра стала одним из ключевых факторов, которые позволили Карпатам набрать очки.

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