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Воротар Карпат Кудрик прокоментував свій героїчний виступ у матчі проти Динамо

22:31 401 Читать на русском
Воротар Карпат Кудрик прокоментував свій героїчний виступ у матчі проти Динамо
Олег Кудрик / ФК Карпати

Воротар львівських Карпат Олег Кудрик прокоментував матч проти Динамо, в якому його команда зуміла забрати очки в одного з грандів українського футболу.

49’ Беньямін Вербіч
 
Артем Шабанов 85’
49’ Беньямін Вербіч
85’ Артем Шабанов

"Сьогодні ми відібрали очки у одного з лідерів чемпіонату, тому задоволені результатом. Навіть незважаючи на те, що мали можливість в кінці зустрічі забити і вирвати перемогу.

Динамо – Карпати – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Мої 12 сейвів? Я просто виконую свою роботу. Мене налаштовували на цей матч, щоб я вийшов і діяв максимально спокійно і холоднокровно. Сподіваюся, що ця нічия зупинила нашу чорну смугу. Вдячний всім уболівальникам, які приїхали до Києва і підтримали нас в цій грі", – цитує Кудрика офіційний сайт "зелено-білих".

Нагадаємо, Олег Кудрик виступає за Карпати на правах оренди, а належить донецькому Шахтарю. В матчі проти Динамо його впевнена гра стала одним з ключових факторів, які дозволили Карпатам набрати очки.

Динамо – Карпати: Шабанов підносить дари, воротар Шахтаря компенсує втрату очок, суддівський скандал і трохи містики

blog_ava
Динамо – Карпати: Шабанов підносить дари, воротар Шахтаря компенсує втрату очок, суддівський скандал і трохи містики
22:15
9420
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Динамо - Карпати Карпати Карпати Олег Кудрик Олег Кудрик
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