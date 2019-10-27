Воротар Карпат Кудрик прокоментував свій героїчний виступ у матчі проти Динамо

Воротар львівських Карпат Олег Кудрик прокоментував матч проти Динамо, в якому його команда зуміла забрати очки в одного з грандів українського футболу.

"Сьогодні ми відібрали очки у одного з лідерів чемпіонату, тому задоволені результатом. Навіть незважаючи на те, що мали можливість в кінці зустрічі забити і вирвати перемогу.

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Мої 12 сейвів? Я просто виконую свою роботу. Мене налаштовували на цей матч, щоб я вийшов і діяв максимально спокійно і холоднокровно. Сподіваюся, що ця нічия зупинила нашу чорну смугу. Вдячний всім уболівальникам, які приїхали до Києва і підтримали нас в цій грі", – цитує Кудрика офіційний сайт "зелено-білих".

Нагадаємо, Олег Кудрик виступає за Карпати на правах оренди, а належить донецькому Шахтарю. В матчі проти Динамо його впевнена гра стала одним з ключових факторів, які дозволили Карпатам набрати очки.

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