"Сразу же все с положительными тестами были самоизолированы. О данной ситуации уведомили УПЛ и команду-соперника, которая уже собиралась выезжать к нам.

Львов – Минай: поединок первого тура официально перенесли из-за COVID-19

У всех шести человек болезнь проходит бессимптомно. Нет ни температуры, ни слабости, ни боли в горле, ни кашля – вообще никаких симптомов. Запланировали на понедельник провести повторные тесты. Тогда уже будем оценивать ситуацию. Все остальные – никаких симптомов. Мы постоянно на связи, проводится температурный скрининг. Никаких жалоб нет", – сказал Головко в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, накануне стартового поединка нового сезона между Львовом и Минаем в лагере львовской команды была зафиксирована вспышка коронавируса. Матч 1-го тура был перенесенона неопределенный срок, а команда ушла на самоизоляцию.

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