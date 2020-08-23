Лікар Львова – про ситуацію з COVID-19: У інфікованих немає ні температури, ні слабкості, ні болю в горлі

"Одразу ж всі з позитивними тестами було самоізольовані. Про цю ситуацію повідомили УПЛ і команду-суперника, яка вже збиралася виїжджати до нас.

Львів – Минай: поєдинок першого туру офіційно перенесли через COVID-19

У всіх шести інфікованих хвороба проходить безсимптомно. Немає ні температури, ні слабкості, ні болю в горлі, ні кашлю – взагалі жодних симптомів. Запланували на понеділок провести повторні тести. Тоді вже будемо оцінювати ситуацію. У всіх решта – жодних симптомів. Ми постійно на зв'язку, проводиться температурний скринінг. Скарг немає", – сказав Головко у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, напередодні стартового поєдинку нового сезону між Львовом і Минаєм у таборі львівської команди було зафіксовано спалах коронавірусу. Матч 1-го туру було перенесено на невизначений термін, а команда пішла на самоізоляцію.

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