Врач Динамо пожаловался, что карантин влияет на восстановление травмированных игроков киевлян

Врач киевского клуба Андрей Шморгун продолжает работать с игроками Динамо несмотря на карантин.

"Каргбо и де Пена сейчас уже занимаются беговой работой по своему индивидуальному плану.

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Давняя травма сустава беспокоит Кендзеру. Он приезжал на базу, делали ему инъекции. Также ему желательно было бы пройти мануальную терапию или поработать в тренажерном зале, но из-за карантина пришлось прервать этот процесс, и он продолжил восстановление в домашних условиях. Сейчас состояние Томаша значительно лучше, и вскоре ему уже можно будет выполнять беговую работу и приступать к более усиленным тренировкам", – цитирует Шморгуна официальный сайт киевлян.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Динамо расположилось на третьей строчке, уступая Заре лишь по дополнительным показателям.

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