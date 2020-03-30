"Надоело все это", – Цыганков опубликовал фото своего нового образа

Лидер Динамо Виктор Цыганков развлекается на карантине, насколько это возможно.

Накануне Виктор Цыганков подорвал сеть своей новой прической – вингер Динамо побрил голову.

Цыганков побрился налысо, шокировав даже собственную собаку

Позже 22-летний игрок сборной Украины опубликовал фото с прогулки, где в комплекте к новой стрижке добавилась защитная маска и очки – в таком образе его бы, вероятно, не узнал ни один фанат киевлян. "Надоело все это. Берегите себя", – подписал фото Виктор.

Напомним, в связи с пандемией Динамо продолжило карантин для своих игроков до 5 апреля.