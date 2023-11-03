Лига 1, 11 тур

ПСЖ – Монпелье – 3:0

Голы: Кан Ин Ли, 10, Заир-Эмери, 58, Витинья, 66

Тур открыли в столице Франции, где местный ПСЖ принимал одного из аутсайдеров. Как и ожидалось, Монпелье не стал серьезной проблемой для лидера. Уже на десятой минуте счет открыл Кан Ин. Для корейца все сделали Хакими (ассист) и Мбаппе (стянул на себя соперника).

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В начале второго тайма после остроумной передачи преимущество ПСЖ удвоил Заир-Эмери. Не прошло и десяти минут, а счет стал разгромным. Таковым он и остался. Подопечные Луиса Энрике снова вышли на первое место, но послезавтра его может себе вернуть Ницца. ПСЖ и главная сенсация сезона уже не раз устраивали такое шоу.