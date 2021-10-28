"Все нормально, уже прошло много времени, так что волнения не было. К такой погоде мы уже привыкли.

Мариуполь – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

Конечно, хотелось бы лучше сыграть и забить. Но главное, что команда выиграла. А игру мы позже разберем и посмотрим на ошибки.

Не знаю, влияет ли насыщенный график на подготовку. Это решит тренерский штаб. Возможно, где-то нужно сбросить нагрузки, а где-то – добавить. Сейчас вернемся в Киев, восстановимся и будем готовиться к следующей игре", – цитирует хавбека официальный сайт клуба.

Отметим, что Денис Антюх провел против приазовцев 67 минут. Голами в составе киевлян отличились Вербич и Шабанов.

Динамо стало третьим четвертьфиналистом Кубка Украины, спокойно переиграв Мариуполь – Вербич оформил гол+пас