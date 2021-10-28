"Возможно, где-то надо сбросить нагрузки": Антюх – о насыщенном графике Динамо
Полузащитник киевского "Динамо" Денис Антюх прокомментировал победу над Мариуполем (2:1) в рамках 1/8 финала Кубка Украины.
"Все нормально, уже прошло много времени, так что волнения не было. К такой погоде мы уже привыкли.
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Конечно, хотелось бы лучше сыграть и забить. Но главное, что команда выиграла. А игру мы позже разберем и посмотрим на ошибки.
Не знаю, влияет ли насыщенный график на подготовку. Это решит тренерский штаб. Возможно, где-то нужно сбросить нагрузки, а где-то – добавить. Сейчас вернемся в Киев, восстановимся и будем готовиться к следующей игре", – цитирует хавбека официальный сайт клуба.
Отметим, что Денис Антюх провел против приазовцев 67 минут. Голами в составе киевлян отличились Вербич и Шабанов.
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