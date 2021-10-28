"Усе нормально, вже минуло багато часу, тож хвилювання не було. До такої погоди ми вже звикли.

Маріуполь – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Звичайно, хотілося б зіграти краще та забити. Але головне, що команда перемогла. А гру ми пізніше розберемо та подивимося на помилки.

Не знаю, чи впливне насичений графік на підготовку. Це вирішить тренерський штаб. Можливо, десь треба скинути навантаження, а десь – додати. Зараз повернемося до Києва, відновимося та готуватимемося до наступної гри", – цитує хавбека офіційний сайт клубу.

Відзначимо, що Денис Антюх провів проти приазовців 67 хвилин. Голами в складі киян відзначилися Вербіч і Шабанов.

Динамо стало третім чвертьфіналістом Кубка України, спокійно перегравши Маріуполь – Вербіч оформив гол+пас